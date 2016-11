Natalie Portman in einem Film Regisseurin und Darstellerin

Ihr konnte man im Kino beim Erwachsenwerden zusehen. Mit elf Jahren spielte Natalie Portman eine kleine Gangsterbraut in „Léon – Der Profi“. In der „Star Wars“-Trilogie bezauberte sie als Königin Padmé Amidala, und für ihre Rolle als Primaballerina in „Black Swan“ erhielt sie 2011 den Oscar als...