Kevin Hart und Rihanna Favoriten bei US-Publikumspreisen

Hollywood-Komiker Kevin Hart (37, "Central Intelligence") und Sängerin Rihanna (28, "We Found Love") zählen zu den Favoriten im Rennen um die "People's Choice Awards".

Nach Mitteilung der Veranstalter hat Hart bei der Preisvergabe im Januar fünf Gewinnchancen, darunter als beliebtester Schauspieler, bester Komiker und Kabel-TV-Star. Rihanna und der Rapper Drake holten jeweils vier Nominierungen in verschiedenen Musiksparten.

Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres könnte drei Publikumspreise gewinnen. Um die Trophäe als "beliebtester Film" gehen "The First Avenger: Civil War", "Deadpool", "Findet Dorie", "Suicide Squad" und "Zoomania" ins Rennen.

Die Anwärter und Gewinner der Publikumspreise in 64 Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien werden anders als die der Oscars, Emmys oder Grammys ausschließlich von ihren Fans gewählt. Die Preisträger werden in einer Liveshow im Fernsehen am 18. Januar bekanntgegeben.