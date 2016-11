Dirk Nowitzki wieder Vater geworden

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Frau Jessica brachte am Freitag (Ortszeit) in Dallas Sohn Morris zur Welt. "Frau und Kind sind gesund, das ist das Wichtigste", sagte Nowitzki nach dem Training am Samstag.

Das Paar hat bereits einen Sohn Max und eine Tochter Malaika. "Jetzt sind es schon drei. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht", sagte der 38-Jährige. "Wir genießen es. Jedes gesunde Kind ist ein Segen", sagte Nowitzki, der seit 2012 mit der Schwedin Jessica Olsson verheiratet ist.