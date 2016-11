„Überraschung“: Sängerin Pink postet Foto mit Babybauch

Sängerin Pink wird erneut Mutter. Die 37-jährige postete am Samstag bei Instagram ein Foto, das sie in einem weißen Kleid mit einem dicken Babybauch zeigt. An ihren Körper schmiegt sich ihre Tochter Willow Sage Hart (5). „Surprise“, schrieb sie dazu. „Überraschung.“Pink BabybauchGerüchte um eine...