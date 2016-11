Palast bestätigt Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle

Der begehrte Junggeselle Prinz Harry ist nicht länger Single. Der Fünfte in der britischen Thronfolge ist nun offiziell mit US-Schauspielerin Meghan Markle liiert. Das bestätigte der Londoner Kensington-Palast am Dienstag in einer Erklärung.Zuvor gab es lediglich Spekulationen verschiedener Medien...