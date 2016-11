Val Kilmer: Ich habe keinen Krebs

US-Schauspieler Val Kilmer (56) ist nach eigenen Angaben nicht an Krebs erkrankt. In einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite versicherte der frühere "Batman"-Darsteller am Dienstag, dass er gesund sei und mehrere Auftritte plane. Sein Freund Michael Douglas sei wohl falsch informiert gewesen, schrieb er.

Kilmer reagierte damit auf Medienberichte, nach denen Hollywood-Star Michael Douglas (72) kürzlich in einem Interview in London erklärt haben soll, dass es um Kilmers Gesundheit nicht gut stehe. Demnach würde sein Kollege an der gleichen Krankheit leiden, die er einst hatte. 2010 war bei dem Oscar-Preisträger ein Krebstumor in der Mundhöhle festgestellt worden. Im Januar 2011 sagte er in einer Fernsehshow, dass er die Erkrankung besiegt habe.

Kilmer führte auf Facebook weiter aus, er habe mit Douglas zuletzt vor etwa zwei Jahren gesprochen und ihn damals um Rat gefragt, als er wegen einer Halserkrankung einen Arzt suchte.

Er habe immer noch einige Probleme, etwa eine geschwollene Zunge, aber er sei völlig krebsfrei, schrieb Kilmer. Der Schauspieler verwies zugleich auf zwei Auftritte im November in einem Kino in Los Angeles, bei denen er seinen neuen Film "Cinema Twain" über seine Ein-Mann-Show über den Schriftsteller Mark Twain vorstellen werde.