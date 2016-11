Bill Cosby erneut zur Anhörung vor Gericht erschienen

Im Vorfeld eines Prozesses wegen sexuellen Missbrauchs ist US-Entertainer Bill Cosby (79) erneut vor Gericht erschienen. Bei der Anhörung am Dienstag in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania ging es erneut um die Frage, ob eine Aussage Cosbys in einem Zivilverfahren von 2005 in dem Verfahren...