Bonnie Tyler verwendet zwei Mal im Jahr Botox

Berlin. Es ist eine Stimme, mit der man einfach Sängerin werden muss. Seit über 40 Jahren steht Bonnie Tyler (65) auf der Bühne. Am 9. November wird sie in der Dortmunder Westfalenhalle auch ihre Welthits „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out for a Hero“ singen. Tina Molin erwischte die...