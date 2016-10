Hamburg WAs man selbst angebaut hat, schmeckt auch am besten. Das weiß auch Steffi Graf.

Steffi Graf baut in Las Vegas Obst und Gemüse an

Gärtnern in der Wüstenstadt Las Vegas ist nicht ohne - das weiß auch die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Steffi Graf. "Wir bauen Obst und Gemüse an und haben einen großen Teil des Gartens umgewandelt, echtes Gras gegen Kunstrasen und Wüstenpflanzen ausgetauscht, die nur wenig Wasser benötigen", sagte die 47-Jährige dem Magazin "DB Mobil" und berichtete davon, wie sie versucht, möglichst ökologisch korrekt zu leben. "Ökologisches Bewusstsein hat meines Erachtens nichts mit dem Wohnort zu tun."

Graf lebt mit ihrem Mann, dem Ex-Tennis-Profi André Agassi (46), und ihren zwei Kindern in Las Vegas. "Wir haben zum Beispiel die besten Voraussetzungen, um Solar-Energie zu gewinnen." Es gebe zudem kaum eine Stadt in den USA, die so viele Mittel und Wege zum sparsamen Wasserverbrauch erarbeitet habe. Über ihre Essensgewohnheiten sagte Graf: "Was nicht aus dem Garten kommt, kaufe ich in einem Bio-Laden."