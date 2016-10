Robbie Williams: "Niemand macht Party wie die Russen"

Robbie Williams (42) hält Feiern in Russland für die besten der Welt. "Niemand macht Party wie die Russen. Die dicksten Eier, die größten Brüste, ich ziehe meinen Hut", sagte der britische Sänger ("Let Me Entertain You") den "Nürnberger Nachrichten".

Die Russen spielten mit ihren Partys in einer anderen Liga: "Kein Vergleich zu den Deutschen und zu den Engländern, die ja so gerne denken, sie wären die geilsten Partyhengste."

Williams veröffentlichte am 30. September seine neue Single "Party Like A Russian". Das Musikvideo sorgte in Russland laut dem "Guardian" für einen Shitstorm: Einige Betrachter erkannten darin rassistische Stereotype.

Im November soll Williams' neues Album "Heavy Entertainment Show" auf den Markt kommen.