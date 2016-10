Manfred Krug: Sender ändern Programm nach Tod

Der Tod des Schauspielers Manfred Krug hat Auswirkungen auf die Programme mehrerer Sender. So zeigt die ARD am heutigen Donnerstag nach den Tagesthemen um 22.45 Uhr eine 15-minütige Dokumentation, die „auf das bewegte Leben des beliebten Schauspiers“ zurückblickt, heißt es in der Programmvorschau...