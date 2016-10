Kein Schnack: Jonas Nay ist enorm heimatverbunden

Für den Schauspieler Jonas Nay (26) wäre Hollywood nie die Endstation. Ob sein Weg ihn in die Filmmetropole führen werde, wisse er nicht - er "würde aber auf jeden Fall nicht dort enden", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Auch wenn internationale Produktionen folgen sollten, ob in Europa oder Hollywood: Ich bin enorm heimatverbunden - und das ist kein Schnack." Außerdem gebe es in Deutschland "großartiges Fernsehen und Kino", betonte der Star der RTL-Serie "Deutschland 83".

In seiner Heimatstadt Lübeck studiert Nay weiterhin an der Musikhochschule, für den ZDF-Film "Schweigeminute" (31. Oktober/20.15 Uhr) nutzte er die Semesterferien. "Meine Bachelorarbeit habe ich gerade abgeschlossen, jetzt lege ich ein Urlaubssemester fürs Drehen ein, die Fortsetzung des ZDF-Dreiteilers "Tannbach" etwa steht an", erzählte er. "Und für den Dreh zu "Deutschland 86" halte ich mir sowieso alles frei."