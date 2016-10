Heidi Klum gibt Rätsel auf

New York Was wird das Model dieses Jahr auf seiner Halloweenparty tragen? Wie jedes Jahr: Es wird vorab nichts verraten.

Das deutsche Topmodel Heidi Klum hält sein Halloweenkostüm erneut geheim. Auch in diesem Jahr will die 43-Jährige vorab nichts verraten.

Die Verkleidung soll eine Überraschung für die Gäste ihrer 17. großen Halloweenparty am Montag (31.10.) in New York sein. Das war der Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" zuletzt mit einer schrillen Verkleidung gelungen. Aber wie fühlte sie sich im vorigen Jahr als Comic-Figur "Jessica Rabbit" mit Brust- und Po-Prothesen? "Sehr sexy. Das hat mir gut gefallen", sagte die vierfache Mutter jetzt der Deutschen Presse-Agentur.

Klum, die aus Bergisch Gladbach bei Köln stammt, hat in ihrer Heimat schon früh die Begeisterung fürs Kostümieren entdeckt. Der Karneval im Rheinland habe dabei "ganz bestimmt" nachgeholfen, versichert das Model. Bei ihren früheren Halloweenpartys verkleidete sie sich etwa auch als Großmutter mit vielen Runzeln, als Schmetterling mit riesigen grüngelben Augen, als Kleopatra und als Vampir.