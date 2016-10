Martina Gedeck: Angst darf uns nicht beherrschen

Martina Gedeck 2016 bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin. Foto: dpa

Schauspielerin Martina Gedeck (55) kann nachvollziehen, dass einige Menschen in Deutschland Angst vor dem Terror haben, sie sollte das Leben aber nicht beherrschen.

"Wenn man darüber nachdenkt, ist ja das ganze Leben lebensgefährlich", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Terrorismus habe es auch schon in den 70er Jahren gegeben. "Da war das Lebensgefühl auch in Deutschland ein anderes."

Die 55-Jährige empfindet es in der Flüchtlingsdebatte als natürlich, das Fremde zunächst skeptisch zu betrachten. Es habe sich aber in vielen Fällen gezeigt, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen gut miteinander leben können. "Wir sind nicht vom Aussterben bedroht in unserem Land. Einwanderungswellen gab es immer wieder."

Gedeck spielt in dem ARD-Gerichtsdrama "Terror", das an diesem Montag ausgestrahlt wird, eine Staatsanwältin. Es geht um die Frage, ob ein von Terroristen entführter Passagierjet abgeschossen werden darf, um das Leben Zehntausender auf dem Boden zu retten.