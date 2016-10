Lars Eidinger reizen Nacktszenen

Lars Eidinger bei der Fotoprobe des Theaterstücks "Tartuffe" 2013 in Berlin. Foto: dpa

München. Schauspieler Lars Eidinger (40) fällt es noch immer nicht leicht, sich vor Publikum zu entblößen. "Das heißt, dass es mich immer wieder Überwindung kostet" sagte der Theater-Star dem Magazin "Bunte". Es reize ihn jedoch, die inneren Widerstände zu überwinden. Privat hingegen geniere er sich eher:

"Am FKK-Strand bin ich der Einzige, der eine Badehose anhat." Eidinger stand schon in mehreren Rollen nackt auf der Theaterbühne ("Ein Sommernachtstraum", "Richard III.") oder vor der Kamera ("Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern"). Auch am Rande der Berlinale zog der 40-Jährige dieses Jahr blank und zeigte auf einer Party den Gästen seinen nackten Hintern.