Kim Kardashian in Paris von falschen Polizisten ausgeraubt

Als Polizisten verkleidete Männer haben das amerikanische TV-Sternchen Kim Kardashian (35) in Paris überfallen und Schmuck im Wert von etwa neun Millionen Euro geraubt. Sie sei von zwei Maskierten mit vorgehaltener Waffe in ihrem Hotelzimmer bedroht worden, teilte Kardashians Sprecherin am Montag...