„Forbes“: Das sind die bestverdienenden TV-Schauspieler

„Big Bang Theory“-Darsteller Jim Parsons führt die Liste der bestverdienenden Schauspieler in TV-Serien zum zweiten Mal in Folge an, berichtet das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“. In der vergangenen Fernsehsaison verdiente Parsons demnach zwischen dem 1. Juni 2015 und dem 1. Juni 2016 25,5 Millionen US-Dollar. In der Saison davor hatte der Schauspieler laut „Forbes“-Liste noch 29 Millionen US-Dollar eingeheimst.

Die „Big Bang Theory“-Verträge scheinen lukrative Einnahmequellen zu sein: In der aktuellen Liste landen Parsons Serien-Kollegen Johnny Galecki mit 24 Millionen Dollar, Simon Helberg mit 22,5 Millionen Dollar und Kunal Nayyar mit 22 Millionen Dollar nur knapp hinter Parsons auf den Rängen zwei bis vier.

Jim Parsons, der Star aus „The Big Bang Theory" (TBBT) führt die „Forbes"-Liste der bestbezahlten TV-Schauspieler 2016 an. Sein Gehalt beläuft sich im Zeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016 auf 25,5 Millionen Dollar.

Auf dem zweiten Platz folgt sein TBBT-Kollege Johnny Galecki. Er hat laut des Magazins 24 Millionen Dollar verdient.

Simon Helberg landete in der „Forbes"-Liste auf dem dritten Rang. Er verdiente noch 22,5 Millionen Dollar.

Auf dem vierten Platz landete ebenfalls ein TBBT-Schauspieler: Kunal Nayyar konnte in einem Jahr 22 Millionen Dollar einstreichen.



In der TV-Serie „The Big Bang Theory" dreht sich alles um das Leben von Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Rajesh (Kunal Nayyar) und Howard (Simon Helberg).

„Navy CIS"-Star Mark Harmon landete ebenfalls auf der Liste. Er belegt Platz fünf mit 20 Millionen Dollar.

Ty Burrell schaffte es noch mit 12,5 Millionen Dollar auf den sechsten Platz. Er ist vor allem durch seine Rolle in der TV-Serie „Modern Family" bekannt.

Platz sieben sicherte sich der kanadische Schauspieler Nathan Fillion mit einem Jahreseinkommen von 12 Millionen Dollar. Er spielte bis 2016 die Hauptrolle in der Serie „Castles".

Lukrative Nebeneinkünfte

„Forbes“ zufolge würden Helberg und Nayyar zwar pro Episode weniger verdienen als ihre „Big Bang Theory“-Kollegen, hätten sich ihre Positionen in den Top-Five aber durch gewinnbringende Nebenengagements gesichert. Die Top-Five komplettiert der „Navy CIS“-Schauspieler Mark Harmon.

Den Sprung neu in die Liste der 15 bestverdienenden TV-Schauspieler hat „Akte X“-Darsteller David Duchovny geschafft – auf Platz 13 mit 10 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr dabei, aber diesmal nicht genug verdient haben dagegen Ashton Kutcher, Patrick Dempsey und Simon Baker.

Geschätzte Einkommen von Schauspielern

Die Ranglisten von „Forbes“ beruhen auf Schätzungen. Die Datengrundlage liefern dabei das Marktforschungs-Unternehmen Nielsen, die Internetseite Box Office Mojo, die über Einspielergebnisse von Kinofilmen berichtet, sowie die Internet-Filmdatenbank IMDB. Zudem führt „Forbes“ Interviews mit Agenturen, Managern, Juristen und Insidern der Film- und Fernsehindustrie. (jkali)