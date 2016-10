1 / 75

Diese Prominenten sind 2016 gestorben

Manfred Krug ist vor allem für seine Rolle als Rechtsanwalt in der Fernsehserie „Liebling Kreuzberg“ (Foto: Oktober 1996) bekannt, spielte aber auch in der „Sesamstraße“ und als Kommissar Paul Stoever im Hamburger „Tatort“. Er starb am 21. Oktober im Alter von 79 Jahren. Krug gehört zu den vielen Pormis, die 2016 gestorben sind.

Foto: © epd-bild / KEYSTONE / Gegendru