Bosse ganz beseelt

In so einem aparten, vergleichsweise kleinen Laden hat Bosse vermutlich schon lange nicht mehr gesungen. Der gebürtige Braunschweiger spielt längst in der 2000er-Hallen-Liga. Beim Braunschweiger Raffteich-Open-Air kamen 2015 rund 6000 Fans, in Hamburg füllt er schon mal die Stadionsporthalle. ...