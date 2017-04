Startenor Ramón Vargas singt bei „Klassik im Park“

Braunschweig. Drei Jahre war die Stelle des Generalmusikdirektors am Braunschweiger Staatstheater vakant. Im Sommer tritt der neue Chefdirigent Srboljub Dinic sein Amt an, und schon Pfingstmontag will er sich dem Publikum der Region vorstellen. Breitenwirksamer und volksnäher geht es kaum: Der...