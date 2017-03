Chöre der Schöpfung

Braunschweig. Die Landeskirche Braunschweig kündigt es als „Singfest der Superlative“ und Höhepunkt der Feiern zum Reformationsjubiläum an: Am Sonntag, 10. September, werden bis zu 1000 Sänger in der Volkswagen-Halle Haydns großes Oratorium „Die Schöpfung“ aufführen, mit professionellen Solisten,...