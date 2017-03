Blues Pills treten im Hallenbad auf

Die Blues Pills bei ihrem Auftritt im März 2016 im Hallenbad in Wolfsburg. Foto: regios24/Joachim Mottl

Wolfsburg Fans der schillernden Lieder aus den 60er und 70er Jahren wird es freuen: Die Blues Pills treten wieder in Wolfsburg auf.

Mit „Lady in Gold“, ihrem zweiten Album, kommen die Musiker der Band Blues Pills im Juni nach Wolfsburg. Das junge, amerikanisch-schwedisch-französische Quartett bietet Bluesrock, der an Led Zeppelin, Janis Joplin oder Cream erinnert. Im März 2016 konnte man die Blues Pills zum ersten Mal in unserer Region live erleben.

Jetzt wird die Band rund um die schwedische Sängerin Elin Larsson am 4. Juni 2017 wieder im Hallenbad in Wolfsburg auftreten. Tickets zum Preis von 27,10 Euro gibt es unter anderem bei der Konzertkasse unter der Telefonnummer (05 31) 1 66 06.