Flotte Weihnachten

Da staunten die Kinder am Samstagnachmittag im Braunschweiger Dom nicht schlecht: Statt Johann Sebastian Bach, in den sich für die Kinderfassung des Weihnachtsoratoriums Domkantor Gerd-Peter Münden zu verwandeln pflegt, stand plötzlich eine Frau am Pult: „Mein Mann ist krank“, entschuldigte sich...