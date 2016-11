Sportfreunde Stiller bringen Braunschweig das Licht

Braunschweig Das bayerische Rocktrio reißt knapp 3000 Fans in der Stadthalle mit kernig kindlichen Songs und starker Optik mit.

Braunschweig. Dass muss man den Sportfreunden Stiller lassen: Sie brennen eine begnadete Lichtshow ab Montagabend in der Stadthalle.

Gar nicht mal so viele, aber mega-starke schwenkbare Scheinwerfer und LED-Leuchten bauen grandiose Strahlendome und Lichträume. Teils direkt im Rücken der Band platziert, blenden sie zuweilen gleißend hell direkt ins Publikum. Wenn die Lichtexplosionen verklingen, tauchen die Umrisse des Trios um so mystischer aus dem Lichtbad auf. Im Kontrast dazu setzen Glühbirnen-Girlanden einen nostalgisch-zirkushaften Akzent.

Die intelligent gesteuerten Lichtformationen verleihen den schlicht gebauten Songs der Sportfreunde Überlebensgröße: geradliniger, entschieden melodiöser Punkrock bei schnellen Tempi. Bei mittleren Tempi wird daraus: geradliniger, entschieden melodiöser Indierock. Und im Balladentempo mit Cello von Festplatte streift der Wille zum Ohrwurm den Schlager, wie bei der aktuellen Ballade „Das Geschenk“ (die in Fankreisen auch umstritten ist).

Dazu singt Peter Brugger, also ein Sänger, der nicht singen kann. Das Auseinanderklaffen von Beruf und Berufung ist in den meisten Branchen ja problematisch. Im Rock nicht unbedingt. Im Gegenteil, im Falle Brugger verstärkt es die Authentizität, die bei den Sportfreunden entscheidend ist. Zumal sein eigentümlich naives Sprechsingen gut korrespondiert mit den direkten, gewollt holprigen Texten, die einen verschmitzten Charme haben, wenn es gut geht („Ich wollte dir nur mal eben sagen / dass du das / Größte für mich bist“). Teils reimen die Sportfreunde auch richtig lustig.

Manchmal klingt die Gerade-Heraus-Lyrik aber auch hölzern („Und weil ich an dir teilhab / und immer an dich denk / und weil du mir so viel bedeutest / bist du ein Geschenk“).

Die knapp 3000 Fans in der Stadthalle stört das nicht, auch nicht die etwas kinderliedhafte Penetranz des Ohrwurmgeschwaders aus Schrammelgitarre und Achtelbass. Immerhin haben die Nummern Druck, weil Schlagzeuger Florian Weber einen guten Wums hat und die Band nach vorne peitscht, im Verbund mit den rhythmisch akzentuierten Lichtkaskaden.

Entsprechend gut ist die Stimmung. Zumal die Oberbayern drei erzsympathische Burschen sind. Drummer Florian bittet irgendwann den Besucher im Hochparkett Reihe 9, Sitz 21, mal nachzuschauen, ob sich da was unter seinem Sitz verbirgt? Richtig, ein Drumstick! Florian freut sich bübisch.

Ihr aktuelles Album habe übrigens auch etwas mit Braunschweig zu tun, erzählt er. Nämlich mit der Fotografin Nina Stiller, die sie schon öfter porträtiert habe. Ihr Name habe sie zum Albumtitel „Sturm & Stille“ inspiriert, behauptet Florian. Sänger Peter erklärt, dass es in dem Titelsong genau um den Zusammenhalt gehe, den viele Braunschweiger bei der Typisierungsaktion für ihren schwer erkrankten Sohn Yonn gezeigt hätten.

Gut zwei Stunden rocken die Sportfreunde die ausgelassen mitgehende Halle. Im Vorprogramm hatten „Von Brücken“ um den früheren Jupiter Jones-Sänger Nikolas Müller auf sich aufmerksam gemacht mit emotionalen, differenziert intrumentierten Balladen samt Piano und Cello und flammenden Ansagen zur Flüchtlingskrise.

Arnold, Florian