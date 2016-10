Ein Pulsschlag, der packt

Wenn der Applaus nach dem zeitgenössischen Werk stärker ist als nach Brahms’ 3. Sinfonie, dann muss schon was passiert sein. Mit seinem Stück „Puls“ traf Spohr-Preisträger Moritz Eggert am Sonntagvormittag offenbar den Puls der Zeit. Klar gebaut, raffiniert in der Instrumentation, spannend in der...