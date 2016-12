1 / 31

„Star Wars“ geht mit „Rogue One“ weiter

„Rogue One“ setzt in der Zeitreihe der „Star Wars“-Filme zwischen Episode III und Episode IV an. Die Jedi sind geschlagen, das Imperium gewinnt immer mehr an Macht und hat mit dem Bau des Todessterns begonnen, der später ganze Welten vernichten und die Macht des Imperiums unumstößlich machen soll.

Foto: Lucasfilm Ltd.