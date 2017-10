Welt von Traum und Sehnsucht dargestellt

Außergewöhnliche Musik an einem außergewöhnlichen Ort. An einem besonderen Erlebnis im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage der Niedersächsischen Sparkassenstiftung konnten die Gäste eines Konzerts teilhaben, das in der Maschinenhalle des ehemaligen Bergwerks „Hilfe Gottes“ in Bad Grund...