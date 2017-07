Segeltörn für Familien, die mit HIV leben

Neun Familien mit acht Kindern, überwiegend aus dem Vorharzgebiet, konnten in diesem Jahr am niedersachsenweit ausgeschriebener Segeltörn mit Familienseminar zum Thema HIV auf dem Zweimastklipper Wilhelmina im Ijsselmeer teilnehmen. In Zusammenarbeit mit Initiatorin Ingrid Mumm vom Projekt Aids,...