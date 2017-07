Unter dem Titel „Candlelight und Dichterliebe“ veranstaltet die Singakademie Harz im Rittersaal des Herzberger Welfenschlosses am Sonntag, 23. Juli, um 17.15 Uhr einen Konzertabend. Der hier in der Region schon bekannte junge Tenor Florian Neubauer wird von der Pianistin Yuka Beppu am Klavier...