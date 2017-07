Klassik überall: Kammerkonzert in Osterode

Osterode Auch in diesem Sommer gastiert die Kammerphilharmonie Köln in Osterode – am Samstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr in der St. Aegidienkirche. Es gelangen Werke von Vivaldi, Händel, Offenbach und Mozart zur Aufführung. Solisten des Abends sind Alexander Lutz, Violine...