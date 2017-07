Nabucco begeistert Open Air

Quedlinburg Am kommenden Sonntag, 9. Juli, gibt es ab 19 Uhr auf dem Marktplatz in Quedlinburg ein Open Air Highlight: Nabucco – Guiseppe Verdis weltberühmten Gefangenenchor. Die Freiheitsoper von Giuseppe Verdi entfaltet ihre Glut unter freiem Himmel: Der Marktplatz in...