Martin Kälberer spielt in Northeim

Northeim Der Multiinstrumentalist Martin Kälberer (Foto) ist im Rahmen seiner Deutschland-Tour am kommenden Donnerstag, 6. Juli, ab 20 Uhr im Bürgersaal, Am Münster in Northeim, zu Gast. 1997 gründeten Werner Schmidbauer und er das Duo Schmidbauer & Kälberer, waren viele...