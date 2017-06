St Andreasberg Die Sternwarte St. Andreasberg lädt am 7. und 8. Juli zum Astrowochenende: Am 7. Juli Astroabend-Vorträge ab 18.30 Uhr, anschließend Himmelsbeobachtung. Ab 11 geht es am 8. Juli weiter mit Sonnenbeobachtung, ab 22 Uhr: Jupiter, Saturn, Sommerdreieck, Skorpion, Andromeda-Galaxie und mehr.