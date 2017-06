Jazz und Folk im sommerlichen Ührde

Er hat schon Tradition, der Jazzfrühschoppen der Osteroder Jazzfreunde bei Sindram in Ührde. Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit, und viele Gäste kamen in Sindrams Scheune und im Garten des Landgasthauses zusammen, um tolle Livemusik mitzuerleben und Kuchen und Gegrilltes zu genießen. ...