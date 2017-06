Familie als Chance begreifen

Bad Grund Am 1. Juli liest Autorin Christine Metzen-Kabbe ab 15 Uhr im Café Antique in Bad Grund zum Thema Familie als Chance - Begebenheiten aus „Der Feind des Mantis von Zor“ und eine Harz-Erzählung. Familie – kann das überhaupt eine Chance sein? Kann Familie ein Ort sein, an dem sich Menschen — die Eltern...