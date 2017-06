Zuschüsse für Kulturprojekte bis Ende Juli beantragen

Göttingen Der Landkreis Göttingen verlängert einmalig die Frist für Anträge auf Förderung von Kulturprojekten. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch, 21. Juni, beschlossen. Demnach können Kulturschaffende in diesem Jahr noch bis zum 31. Juli Zuschüsse für das laufende Jahr beantragen. ...