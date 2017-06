„Fett gehupt“ im Kloster Walkenried

Es war anders als von den meisten erwartet, aber es war großartig. Am Sonnabend gastierten Till Brönner und Dieter Ilg bei den Kreuzgangkonzerten in Walkenried und sie zeigten, was den Jazz ausmacht: der Dialog gleichberechtigter Partner. Damit zeigte der Trompeter, gelegentlich als „Schmusejazzer“...