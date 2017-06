Natalia Tschinajewa-Sander an der Goll-Orgel der Stabkirche

Am Donnerstag, den 22. Juni, wird um 19.30 Uhr ein Orgelkonzert in der Stabkirche zu hören sein. Die Organistin Dr. Natalia Tschinajewa-Sander aus Detmold ist zu Gast an der Goll-Orgel. Sie spielt unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Arvo Pärt, Jehan Alain und Sigfried...