Osterode Zum Ende des Schuljahres zeigen junge Musiker der Kreismusikschule mit Standort im Harz ihr Können in einem Sommerkonzert. Mit dabei am morgigen Freitag, 9. Juni, sind auch die Kindergartenkinder aus den Früherziehungsgruppen. Das Konzert in der Aula der Wartbergschule beginnt um 18 Uhr. Vom 12....