Flamenco-Rhythmen im Café

Richie und Rita, so heißt die neue Flameco-Musik-Formation. Nach zwei erfolgreichen Auftritten werden Richard Chajec (Gitarre) und Rita J. Sührig (Gesang) im Café Antique in Bad Grund ihren Besuchern am heutigen Samstag ab 16 Uhr ein feuriges Kultur-Bonbon anbieten, versprechen die Veranstalter. ...