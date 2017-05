Musikalische Spurensuche durch Rom

Gieboldehausen Am Samstag, 27. Mai, findet ab 15 Uhr in der St. Laurentius-Kirche in Gieboldehausen ein Konzert unter dem Motto „Concerto Romano. Ein Lutheraner in Rom“ statt. Das Konzert ist eine musikalische Spurensuche. Ursprünglich für ein Projekt um den römischen Komponisten...