Zaubersprüche, Zaubergarten und böse Feuerkobolde

Die Geschichte von der Regentrude ist am Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Mai, jeweils um 16 Uhr im Theater der Nacht in der Oberen Str. 1 in Northeim zu erleben. Zwei Kinder suchen die eingeschlafene Regentrude, um das Land von der langen Trockenheit zu befreien. Dazu müssen sie jedoch einen...