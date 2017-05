Pater Anselm Grün kommt ins Kloster nach Walkenried

Walkenried In Walkenried geben sich die Stars die Klinke in die Hand: Nach Schauspieler und Buchautor Sky du Mont warten die 34. Walkenrieder Kreuzgangkonzerte mit einer bekannten Persönlichkeit aus einem ganz anderen Umfeld auf. Am Samstag, 20. Mai, kommt Pater Anselm Grün zum zweiten Mal ins Kloster...