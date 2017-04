Musikalischer Ritt auf den Saiten

Am kommenden Samstag, 29. April bittet der Verein Rock und Kultur am Harz e.V. zur Audienz in das Schloss Herzberg. Der Rittersaal präsentiert sich zu diesem Anlass als Auditorium für Musikliebhaber der akustischen Musik. Unter dem Motto „Ride Of The Strings“ werden die lokalen Bands Con Aglio,...