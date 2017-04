Sommersaison am Harzhorn beginnt

Kalefeld Das Informationsgebäude am römisch-germanischen Schlachtfeld am Harzhorn im Landkreis Northeim ist ab sofort an Sonntagen wieder länger geöffnet. Von 11 bis 16 Uhr können sich Besucher im Gebäude viel Wissenswertes über das Harzhorn und Germanen und Römer vermitteln lassen. Die regulären Führungen...