Aprilscherz: Es gibt keine kostenlosen Kreiselkurse

Am Samstag hat sich die Redaktion einen Spaß mit Ihnen, liebe Leser, erlaubt. Am traditionellen Schabernack-Feiertag 1. April gab es auch in der Zeitung einen Bericht, der unserer Fantasie entsprungen ist: Die heimischen Fahrschulen bieten keine „Kreiselkurse“ für Autofahrer an. ...