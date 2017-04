Abschied ohne Pauken, dafür mit Trompeten

Bei seinem Abschiedskonzert, das am Samstag im Kursaal in Bad Lauterberg stattfand, konnte sich der langjährige Kreismusikschulleiter Bert-Heinrich (Heiner) Hunke noch einmal so richtig austoben. Es war ein Konzert der etwas anderen Art, einfallsreich, unterhaltsam, witzig, laut, aber auch gespickt...