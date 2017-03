Deep River spielen Soulful Indie Folk

Auf musikalische Geschichten über Sehnsucht und Verlust, aber auch Liebe und Hoffnung können sich Musikfreunde am Samstag, 8. April, ab 15 Uhr im Café Antique in Bad Grund freuen. Zum ersten Mal wird an diesem Nachmittag die aus Hann. Münden stammende dreiköpfige Band Deep River dort gastieren und...