Chöre präsentieren ihre Stimmvielfalt

Zum 51. Mal kamen Chöre und Gesangsgruppen in der Mehrzweckhalle der Grundschule Lasfelde zum Konzert „Lapeka, wie es singt und spielt“ zusammen. Die Veranstaltung fand hier zum letzten Mal statt: Die 52. Auflage wird in der St. Simon und Judas-Kirche in Lasfelde von der Singgemeinschaft MGV...