Johannes- Passion im Kloster

In diesem Jahr präsentieren die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte ein Sonderkonzert in der Passionszeit. Am Samstag, 8. April um 20 Uhr erklingt im Kloster Walkenried Bachs „Johannes-Passion“. Bekannte Vokal-Solisten (u.a. singt Thomaskantor Gotthold Schwarz, Bass), der Capellchor Halle der Hochschule...